"La Casa de Papel" tendrá una tercera temporada: opinan 4 especialistas

Hace pocas horas,anunció que realizará la tercera temporada de, serie española que fue creada pory que en ese país se emitió en una sola temporada, con capítulos más largos y con un éxito indiscutido.

La compañía compró los derechos y la dividió en dos temporadas, lo que le sirvió para ponerla como la serie de habla no inglesa más vista de la plataforma. En sintonía con ese anuncio se generó la expectativa de una tercera edición que se verá recién en 2019.

Ante la expectativa y el rotundo éxito, Primiciasya.com habló con tres especialistas de cine y series, quienes opinaron sobre el fenómeno y sobre si es conveniente reponer la historia en la firma de on demand más importante hasta el momento.

Axel Kuschevatzky, productor cinematográfico

Es la decisión más lógica del mundo: ¿Por qué abandonar algo que funciona? Obviamente el gran problema de una tercera temporada de cualquier serie es cómo darte lo mismo pero darte algo diferente a la vez. Nadie se sienta a ver una tercera temporada de una serie esperando que sea exactamente lo mismo. Tampoco quiere ver algo completamente distante de lo que vio en las dos anteriores. Series como La Casa de Papel, que en España fue coproducita por Antena 3, o "El misterio del tiempo", que fue producida por Televisión Española, son series que Netflix toma, no desarrolla, y lo hace sobre la base de que ya son exitosas en sus países antes. Para Netflix es una apuesta segura y en los dos casos. Tanto con "El misterio del tiempo" con su creador, Javier Olivares, y con "La Casa de Papel", de Alex Pina, lo que están haciendo es apostar al talento. Es la forma más inteligente de eliminar riesgos.

Alexis Puig, Infobae.com y Cinetec (canal Ciudad Magazine)

No es necesario una tercera temporada, era una serie que estaba diagramada para que tenga una temporada y media. Acá hicieron dos temporadas, ya de por sí Netflix alargó una serie que fue mucho más escueta en España. Está cerrada. Reabrirla tiene que ver con este boom que se generó, con el boca en boca. Yo no creo que pueda resultar peligroso. Si tiene un mismo equipo de guionistas detrás puede funcionar. En cuanto a marketing tiene todo armado para que funcione. Ya generan expectativa desde ahora y falta un año todavía. Me parece que la serie tiene muchas fallas. No voy a hablar mal de la serie porque es entretenida. Desde el punto de vista argumental es un compilado de un montón de otros proyectos que habían tocado el tema. Desde la película Spike Lee con Clive Owen y Denzel Washington (Inside Man) que tenía la misma idea pero con trajes amarillos, vestían a los rehenes de una manera para robar un banco, hasta "La Gran Estafa", hay muchísimos, entre comillas, homenajes que hay en la serie. Creo que los boom no se pueden analizar mucho. Son eso, boom. Y Netflix lo va aprovechar. Recordemos que es la serie de habla no inglesa con más éxito en la historia de la plataforma. Y cuando se dice habla no inglesa se refiere a todos los otros idiomas, francés, italiano, etc. Lógico que Netflix no la quiera dejar escapar. Sobre todo ahora que se viene una competencia muy fuerte para Netflix de parte de Disney, de Apple, de Amazon, van a tener agarrarse de donde puedan para seguir siendo líderes en el mercado del on demand. Cualquier cosa que huela a éxito la van a querer explotar al máximo. Del otro lado va a estar Disney con todas sus franquicias, Star Wars, Marvel, Pixar. Y Apple que también tiene un año muy fructífero con la contratación de Steven Spielberg. Ahora Netflix se va a agarrar de eso. Ahora yo me pregunto: ¿De Edha van a hacer una segunda parte? Espero que no....

Javier Ponzone, Perros de la calle y Youtube.com/javiponzo.

Para mí es una decisión acertada. Vuelven todas las series que estamos acostumbrados a ver: Prision Break, no con gloria, pero Grey's Anatomy tuvo éxito absoluto en su novena temporada y tuvieron muchas nominaciones. ¿Si Netflix tiene que hacer La Casa de Papel? Yo creo que sí. Es la serie de habla no inglesa más vista de la plataforma, ¿qué van a esperar 10 años? Se puede hacer ahora que están todos los actores. Aparte están dando notas y subidos al éxito de lo que está pasando con la serie. Del boca en boca la vio absolutamente todo el mundo. Por lo menos en Argentina. A mí me divirtió. Tiene muchos errores de guión y problemas de credibilidad que tuvo sobre todo en lo que nosotros vimos como segunda temporada. En España fue una temporada sola. Esto es entretenimiento, yo la recomendé porque es una serie pochoclera, obviamente que tiene sus momentos altos y súper bajos. Y en cuanto a la tercera temporada creo que hay a nivel mundial hay grandes guionistas, creo que van a encontrarle la vuelta de tuerca. Quiero saber qué pasó cuando salieron de este atraco y cómo vivieron los personajes. Me parece acertado. Si soy Netflix, si soy uno de los capos de la compañía, tener todo el dinero del mundo y juntar a todo el elenco para una tercera temporada, olvídate que me tiro de cabeza y lo hago. Puede ser positivo como negativo. No sé por dónde van a ir los guiones. Puede ser una continuación más o una genialidad que le encontraron una vuelta que me levanto y los aplaudo. Banco la decisión. Hay mucha gente en contra pero yo banco la decisión. Es entretenimiento y queremos seguir viendo a los personajes. Más allá de la serie si está bien o mal, lo personajes son muy queribles más allá de que está mal lo que están haciendo. Pasó con Prision Break que uno quiere los personajes y quiere ver cómo continúa. Yo acepto la tercera temporada.

Lucas Baini, Lacosacine.com y Hashtag Viajeros (Telefe)

Soy de los que cree que la serie no sé si necesitaba una tercera temporada pero también es cierto que es la más vista en habla no inglesa en la historia de Netflix, lo dijo uno de los responsables de la compañía. Siento que no lo necesita porque la historia ya está terminada, espero que le den una vuelta de tuerca, quizá con nuevos integrantes, nuevas ciudades... Está bien que es un suceso mundial y como esto es un negocio la tercera temporada tenía que existir. Después sí hay series que se fueron agotando mucho antes que su final. Nos está pasando con "Walking Dead", ocho temporadas, que parecía una serie que podía seguir por lo que planteaba y la verdad es que hace bastante que no está pasando nada. Creo que lo que pasó con "La Casa de Papel" no pasó con muchas series, quizá con "Stranger Things" que no sé cuánto más lo pueden extender. Son respuestas de mercado. De necesidad de mercado más que narrativas. Igual es muy impresionante lo que pasó con esta serie. Todos están hablando de ella. Se instaló en nuestra farándula como pocas veces he visto. Tinelli que dijo que va a hacer la apertura como "La Casa de Papel", todos los famosos tuiteando "empieza el matriarcado". Creo que desde ese lado pasó como muy pocas veces pasó con series de afuera. O sea está por todos lados, voy a la casa de mis viejos y me hablan de la serie, en la fiambrería y me preguntan, creo que dentro de poco sale en Carlos Paz con Tristán, "La Casa las Pone Mimosas".