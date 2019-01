Arnaldo André tras sus polémicas declaraciones sobre Cabré: "No hay que ensañarse con él por lo que yo conté"

Arnaldo André generó revuelo al contar en "Intrusos", América, de su tirante relación laboral con Nicolás Cabré en la ficción "Los Únicos", El Trece, 2011. generó revuelo al contar en, de su tirante relación laboral conen la ficción, 2011.





En diálogo con el ciclo radial "Agarrate Catalina", Arnaldo aseguró al respecto: "Luego del cruce con Cabré, perdí mi amistad con Tobal. Estaba rara y lo entendí. La cosa estaba fría y distante. Pero cuando se separó de Cabré, la llamé por teléfono y nos reunimos para abrazarnos. Nunca volvimos a tocar el tema. No quisiera que se ensañen con Cabré por lo que yo conté".





Y continuó: "En su momento, cuando sucedió el cruce con Cabré en `Los Únicos´ no di muchos detalles porque soy muy reservado. Me lo volvieron a preguntar y ahí lo conté. Fue una reacción desagradable que tuvo hacia mí delante de todo el mundo, me dolió muchísimo".

TE AMO @andrearnaldo MUCHO — Eugenia Tobal (@eugtobaloficial) 22 de enero de 2019







"No le voy a quitar el saludo a Cabré, pero el episodio está muerto para mí. Es un excelente profesional y es muy exitoso. Insisto en que no hay que ensañarse con él. No espero que me llame, no es necesario. Él está en otra cosa y yo también", finalizó el actor.