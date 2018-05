Andrés Nara vs. su ex, Florencia Olivera: "Yo la quise dejar y ella me amenazó con matarse"

Luego de que Florencia Olivera visitara el piso de Intrusos ayer, el papá de Wanda y Zaira tuvo la posibilidad de aclarar lo ocurrido y desmintió a su ex a la que trató de mentirosa.

Por un lado, comentó que hace tiempo que no le cree a su ex, y dejó entrever que si Florencia está embarazada está seguro que él no es el padre.

En pleno descargo de las palabras que había dicho la modelo ayer en Intrusos, asegurando que nunca le pegó a una mujer y que la violencia de género era un delito muy grave, Florencia salió a cruzarlo desde un móvil para asegurar que tenía como testigos a los policías que ella estaba golpeada cuando acudió a hacer la denuncia.

Andrés por su lado continuaba señalando que ella había amenazado con quitarse la vida, y que él le había aclarado desde un principio que no iban a ser nunca novios y no sentía nada especial por ella. Además, dijo que ella insistía que estaba embarazada pero que seguramente en unos días diría que lo perdió.

Por otro lado, Intrusos consultó con la ex de Andrés, Cari Nara, sobre su opinión sobre la situación y ella confirmó que lo que Florencia había experimentado, fue lo mismo que ella vivió en cuanto a los celos y la violencia.

Sin embargo, comentó que nunca había hablado con Florencia, pero que ella le escribía continuamente pero ella no le contestaba. Hasta que finalmente la insultó y ella terminó bloqueándola.

