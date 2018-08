Andrea Estévez visitó Intrusos y su hija se hizo caca encima de Moria Casán

Los últimos meses fueron bastante moviditos para Andrea Estévez. A poco de casarse con Juan Manuel García, un empresario de 37 años, la actriz quedó embarazada luego de buscar intensamente agrandar la familia, pero a poco de nacer Hanna Andrea anunció su separación.

Pocos días después de volver al país (su hija nació en Miami), Andrea Estevez visitó "Intrusos" y contó con detalles los por qué de su separación.

Pero a los pocos minutos de comenzar a hablar, Moria quiso sostener a la nena para que Andrea pudiera hablar más cómodamente, pero sucedió un imprevisto: la bebita se hizo popó sobre la falda de la conductora.

"¡La nena se cagó! Pero no importa, no me molesta nada", exclamó Moria. Y luego agregó: "Tu hija se parece al padre en que te cagó, por ejemplo".

Luego, la invitada continuó hablando de su ruptura: "Cuando conté que me separé, empezaron a decir muchas barbaridades. Con Juan a poco de nacer Hanna comenzó una crisis que derivó en la separación. Soy una persona que no tolera las mentiras", contó la morocha.

"Empecé a ver cosas que no correspondían, Juan se ausentaba mucho de casa. Él priorizó el trabajo antes que la familia que estábamos formando. Yo no tengo una infidelidad comprobada que denunciar, pero sí muchas mentiras".

"Yo no encontré a Juan con ningún hombre como dijeron algunos", afirmó Estévez.

Andrea comentaba que quería volver al medio y que difícilmente pudiera volver con su ex. Fue entonces que llegó un mensaje a través de Marina Calabró. Carmen Barbieri se anotó para incorporar a Andrea en su próximo espectáculo en Mar del Plata.

