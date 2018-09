Anamá Ferreira, furiosa con el jurado del Bailando: "Se ríen de mí"

Aquadance, la morocha destrozó a los miembros de la mesa examinadora por los malos puntajes y devoluciones recibidos. Anamá Ferreira no está para nada contenta con el jurado el Bailando y luego de su participación en el, la morocha destrozó a los miembros de la mesa examinadora por los malos puntajes y devoluciones recibidos.

"En vez de reír conmigo, se ríen de mí, pero las cosas van a terminar en contra de ellos porque la gente me quiere y me aprueba, yo prefiero que la gente me quiera porque me da su voto", dijo Anamá en diálogo con el ciclo Por si las moscas, por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

"Salen a matarme desde el jurado porque no tienen a quien ponerle el -1 y me lo ponen a mí". "Yo no me comparo, pero la mamá de Laurita Fernández les da emoción y cuando me ven a mí se cagan de risa. Igual prefiero que se rían conmigo", agregó.

Y siguió despotricando: "No miden con la misma vara, De Brito le puso un 3 a la mamá de Laurita, y no ven el esfuerzo que yo hago, no es moco de pavo lo que hago. No me gustó que Ángel pida el BAR, nunca me hicieron una devolución entera".

"Es que yo soy Amamá Ferreira, y ella es la mamá de Laurita, yo tengo una carrera, estoy acostumbrada a que me peguen. Ellos me matan y el rating sube", analizó luego.

"A la mamá de Laurita la van a salvar siempre porque quieren que baile con Laura la salas de a tres", concluyó.

