Y agregó: "No podemos negar que se robaron toda la plata, y si no, la escondieron, o la mandaron a otro lado. Ya no me importa. Yo quiero recuperar ese dinero para la gente que lo necesita".





"Robaron de la obra pública que le hizo faltar a la gente, no me importa si Macri la hace o no la hacer, pero le hizo faltar a la gente seguridad, hospitales, y crearon todas mierdas -agregó-. Y gastaron esa plata en 6,7,8 para que no vayan a decir nada. La gastaron en publicidad y medios, lo que me parece que es una barbaridad", cerró.





