Al Pelado López se le insinuaron con una foto hot, pero algo en la imagen arruinó todo

El Pelado López se separó hace algunos meses de Jujuy Jiménez y ya con el duelo superado, el conductor tiene un mundo de posibilidades a sus pies para encarar un nuevo romance. Eso sí: las mujeres que le envíen fotos hot, por medios digitales, deberán cuidar muy bien la dirección de arte de las imágenes. se separó hace algunos meses dey ya con el duelo superado, el conductor tiene un mundo de posibilidades a sus pies para encarar un nuevo romance. Eso sí: las mujeres que le envíen fotos hot, por medios digitales, deberán cuidar muy bien la dirección de arte de las imágenes.

Entrevistado por Pronto, el Pelado reconoció que oportunidades para conocer a alguien no le faltan, sobretodo, en el mundo virtual, donde los lances de uno y otro lado están a la orden del día.

Y así, durante la charla con el periodista, López respondió si "levanta" a través de las redes sociales. El Pelado contestó con una anécdota reveladora.

"No, pero he notado que, producto de mi soltería, las chicas se han puesto más cariñosas. Muy afectuosas, diría", dijo, reconociendo que las mujeres suelen enviarle selfies subidas de tono.

"Me pasó el otro día, y yo dije: '¡Es mucho!'. Imaginate que no puedo arrancar nada serio así. Para mí no va. Te voy a contar los detalles: la foto era de atrás, donde la chica mostraba sus curvas, pero el cuarto estaba muy desordenado y eso me mata. Te juro que hubiera sido mucho más seductor que se pusiera un vestido, pero que ordenara el quilombo que tenía en el cuarto. Encima, había un Mickey que miraba y parecía medio diabólico dentro de la foto. No da. Además, no hay nada más lindo que conocer a una chica y después descubrirla un poco más. Si ya vemos una foto desnuda antes, es como quemar una etapa. Me parece a mí, ¿es muy antiguo el comentario?", concluyó el Pelado, que la tiene súper clara.

Embed Aireeeee pone @canal9oficial look @fiftyfivedenim Una publicación compartida por @ peladolopezok el 24 de May de 2018 a las 6:54 PDT

Embed Venimos pone @canal9oficial Look @fiftyfivedenim Una publicación compartida por @ peladolopezok el 23 de May de 2018 a las 6:51 PDT

Embed Que tengan una linda tarde!! Una publicación compartida por @ peladolopezok el 7 de May de 2018 a las 1:27 PDT