Adabel Guerrero y el motivo de la crisis con su marido: "Me obsesioné con los gérmenes"

Adabel Guerrero regresó a Lola. El lunes, luego de tomarse unos días fuera de las redes sociales como resultado de una crisis que se encontraba viviendo con su pareja, Martín Lamela,regresó a Instagram y mostró la carita de le hermosa.

Hoy, tras aquella publicación, Adabel compartió otra publicación en la cual explicó, con lijo de detalles, lo que le estaba sucediendo: "Necesitaba tomar un poquito de distancia. No estaba bien. Les daba consejos a ustedes de cómo estar mejor y yo estaba cada vez peor. Necesitaba aislarme en todos los sentidos, hasta de mi marido me aislé. Estuve todo un día en mi habitación llorando, pensando. Necesitaba pensar y organizar mi cabeza. La tenía muy desorganizada", siguió.

Luego, derramó lágrimas al detallar una insólita situación de su crisis postparto. "Me obsesioné con los gérmenes, obligaba a Martín a bañarse dos veces por día", contó.

"Pasé una crisis muy fuerte con la llegada Lolita. Sabía que iba a pasar, que me iba a obsesionar en cuidarla, los primeros días sobre todo. Yo ya lo esperaba. Porque cuando yo amo mucho a una persona me obsesiono con cuidarla porque me da miedo que le pase algo o perderla, como ya perdí a un montón de seres queridos...", continuó, relatando.

Y agregó: "Imagínense lo que es un hijo, ¡la sensación! Para mí que era tan nuevo, no tengo idea de un bebé... no sabía qué se hacía, cómo se cuidaba. Me obsesioné con el tema de los gérmenes, no quería que nadie se acerque, que nadie me la toque, es cierto todo lo que se dijo, no quería que nadie la toque. Y me la banco porque eso fue así, y me la re banqué porque mi marido se enojó conmigo y me la recontra banqué de que nadie se acerque a mi bebé hasta que cumpla el mes".

"Martín venía de ver a su mamá, de un hospital, al que iba dos veces por día. Lo imaginaba repleto de gérmenes por todos lados entonces, lo obligaba pobre a sacarse la ropa y bañarse, sino no podía acercarse a la bebé. Eso dos veces por día durante todos los días. Fue muy agobiante, pero yo no podía conmigo misma. No podía soportar que se acercara al bebé después de haber estado en un hospital. Tenía que cuidar a mi bebé como una leona".

"Ahora estamos mejor. Tuvimos que ponernos de acuerdo en algunas cosas, pero normal, como cualquier otra pareja. Hablamos y llegamos a acuerdos, estamos hace 10 años juntos. Por suerte, siempre salimos adelante y luchamos por nuestros sueños. Hoy Lolita es nuestro mayor sueño", aseguró la bailarina.

"Ya cumplió un mes y de a poquito estamos invitando a amigos y familiares a que la conozcan a Lola", concluyó Adabel.





