Zulemita Menem: "El exceso de amor no le hace mal a nadie"

Varios medios tomaron la imagen publicada por revista Gente como "polémica" y también la gente en las redes sociales comentó la imagen, la mayoría sacándole controversia a la foto.

Primiciasya.com se comunicó con Zulemita quien se refirió a la foto: "Los primeros en poner ese título fueron en Ratingcero y después todo el mundo empezó a bancar la situación y levantaron los comentarios de la nota. No sé cómo la mente puede llegar a pensar algo malo de esa foto. Nosotros en mi familia somos así desde siempre, mis hijos duermen conmigo y están conmigo todo el tiempo".



"Cada uno tiene su forma de demostrar el amor a sus hijos. Yo les demuestro mucho amor. Las mentes sucias que piensan otra cosa desde esa foto es una locura. Prefiero que mis hijos vean demostraciones de cariño. Con mi pareja somos muy cuidadosos. Beso a mis hijos, duermen conmigo.... Somos así y no lo veo nada de malo".





"Hasta el día que murió mi hermano dormíamos juntos con mi mamá. No tenemos absolutamente nada que esconder. El exceso de amor no le hace mal a nadie. Quizá a quien escribió esa nota Dios no le dio la bendición de tener hijos", cerró Zulemita.