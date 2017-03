Zaira Nara: "Cuando hablan de mí o de mi familia en la tele, me pongo a jugar con la nena"

Casi siempre, la sobreexposición mediática es algo que suele interferir negativamente en la vida de quienes la padecen. En el caso de Zaira, aunque la modelo no haya protagonizado los escándalos que sí involucraron a su hermana Wanda y el resto de la familia, la morocha sufre por todo el clan.

"Los medios me buscan para preguntarme algo que ya no tengo ganas de contestar. Les contesto con la mejor onda, y después veo un título sacado totalmente de contexto y el título es una bomba tremenda", dijo entrevistada en una nota con Por si las moscas, el ciclo radial que conducen Moskita Muerta y Nilda Sarli en AM 1110.

Y siguió: "Cuando hablan de mí o de mí familia en la televisión, me pongo a jugar con la nena". En ese sentido, la modelo se explayó respecto de su actitud frente a la prensa del corazón y los chimentos: "Siempre elegí cuidarme, trabajar y no dejar de hacer una vida normal, he tenido 16 años y un programa diario de música en América, y lo hacía. Lo que pasa es que lo mediático siempre le gana a todo, es lo que toman los medios para hacer ganancia, no vas a ver un título que diga 'Zaira va por la segunda temporada de un programa'".

Luego, agregó: "Me pasa mucho que con las redes sociales, tengo mucho contacto con los portales y me buscan para preguntarme algo que ya no tengo ganas de contestar. Les contesto con la mejor onda, y después veo un título sacado totalmente de contexto y el título es una bomba tremenda. Después, en la nota aparece lo que dije realmente, pero la gente en general lee el título y comenta sobre eso".

"Soy una mamá súper protectora, súper presente, mi rol principal en la vida es ser mamá. Tuve una primera etapa, cuando Mali tomaba la teta, que dormía en el medio y era colecho a full. Después dormíamos re mal los tres y pasó a su cuna. Ahora creo que tengo culpa porque la voy a dejar a la mañana, es el peor momento que tenemos, pero bueno, ya nos acomodaremos", concluyó Zaira.