"Yo le robé la computadora a Néstor porque tenía miedo que me despidan" copy

Desde que José Ottavis incorporó su veta artística, no deja de sorprender. En una tarde de confesiones en el piso de Intrusos, contó que le robó una computadora al ex presidente, Néstor Kirchner, porque tenía miedo de quedarse sin trabajo.

"Néstor me dio una lección y me hizo pasar vergüenza", manifestó el diputado. "Me llamaron y me dijeron: che, la denuncia que vos hiciste sobre que habían robado una computadora de la oficina, fíjate que tenía GPS y fíjate que está en tu casa", agregó.

Ottavis explicó que el miedo a perder el trabajo y regresar a la pobreza lo motivó a llevarse la PC del expresidente. "Pensé que me iban a echar rápido y que nunca más iba a poder tener un sueldo o un buen laburo como para poder comprar una computadora", señaló.

En ese sentido, Ottavis reconoció que "no era el elegido, no era Diego Bossio. Yo siempre entré por la ventana. Siempre haciendo fuerza, haciendo trampitas un poquito de trucos".

Respecto a la relación con Victoria Xipolitakis, el político de La Cámpora, admitió que "había abandonado la idea de que el pueblo me quiera y yo servirle al pueblo y Victoria es la persona que me hizo conocido".

Cuando se refirió a la corrupción, Ottavis aseguró que en todos los Gobierno, algún chorro siempre hay. Y hasta le envió un centro al actual presidente Mauricio Macri.

"La corrupción no surge de una entelequia. No hay que matar a Macri por algún hecho de corrupción. Qué culpa tiene Macri que tenga un tipo que sea chorro", concluyó.