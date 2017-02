Yanina Latorre se levantó y se fue en medio del programa

Yanina Latorre vivió una situación complicada en "Los Ángeles de la mañana" al retirarse del piso en medio del envío del Trece que conduce Ángel de Brito. vivió una situación complicada enal retirarse del piso en medio del envío del Trece que conduce





Diego Latorre se enojó con Nancy Pazos por un "reto" al aire. "A mí me dicen de todo y no me voy. Hubo una disputa la semana pasada por una foto que subió a Twitter de Nequi. Está desbordada. Yo puse que tenía poco piedad, era una ridicularización (sic)", comentó Pazos ni bien Yanina se fue al camarín. La esposa dese enojó conpor un "reto" al aire.comentó Pazos ni bien Yanina se fue al camarín.





Minutos después, la rubia volvió al piso convencida por los productores ejecutivos y explicó lo que pasó: "Era irme o putearla, entonces como la obsesión tuya ya es tremenda conmigo, no hablemos más al aire. Me aburriste. Si no te gusta lo que tuiteo, no me leas. Tenés una obsesión. Si no te gusta lo que digo, avisale al productor o conductor. Me chupa un huevo lo que te pasa. No tenés humor, me tenés podrida. Tu autoritarismo es insoportable, no sos la productora del programa".





De Brito aclaró: "Esto no está armado". Mirá el tenso momento que se vivió al aire:

Embed