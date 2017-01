Yanina Latorre en llamas por la foto que salió publicada en una revista

Yanina Latorre se mostró indignada por una foto que salió publicada en la revista Paparazzi de la última semana en donde se la ve relajada, a cara lavada y sentada en una reposera tomando sol en la playa.





La panelista de " Ponele la firma " se mostró enojada con la actitud del fotógrafo que le sacó fotos en una posición desfavorable.









"Una foto en la que estoy muy fea, estoy muy mal, con las piernas abiertas, sentada en una reposera, tomando sol a cara lavada y tengo una tanguita, y se me ve el inicio de la 'cheicon'. Es innecesaria la foto, no la entiendo. Se ve que me odia", agregó muy enojada.





expresó Yanina en radio.