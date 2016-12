Yanina Latorre: "El lío lo armó Rocío Marengo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25

Marengo acusó a la periodista de ir de "colada" al evento y Latorre no se quedó callada. Primiciasya.com se comunicó con Yanina quien explicó lo que pasó.

"Rocío agredió gente sin saber y sin razón. Lo que dije en la fiesta fue la verdad. Yo no soy amiga de Natalia Fassi. Me invitó por ser parte del medio, es la verdad. Todas las famosas invitan a columnistas de programas o gente del medio para que después se hable de eso. Fui a mil casamientos de famosos que no soy amiga. Eso fue lo que pasó", le contó Latorre a Primiciasya.com.







Y agregó: "Cuando entró Rocío le contaron lo que había dicho que no era amiga de Natalia y ella dijo que iba de colada y me insultó en Ponele la firma. Me dijo un montón de barbaridades".





"Yo soy honesta. El lío lo armó Rocío. No pasó más que eso, se está armando un escándalo de esto. No me interesa ni Rocío ni el tema", cerró la panelista.