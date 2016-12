Yanina Latorre contó la verdad sobre la historia que enojó a Fátima Flórez

El fin de semana Fátima Florez relató el tenso momento que vivió con Yanina Latorre y Analía Franchín. En el programa de Mirtha Legrand, la imitadora contó que protagonizó un incómodo episodio durante una visita reciente a "Los ángeles de la mañana": según dijo, las panelistas se burlaron de ella.

"Fui al programa y cuando me voy, pasé por el toilet y yo no sabía que estaban Yanina Latorre y Analía Franchín en el baño. No las escuché, yo estaba en la mía y me fui. Cuando volví a encontrarme con mi marido justo ahí viene Analía y la vuelvo a saludar y le digo 'che, gracias' porque sentí que lo habían pasado bien porque son panelistas medio picantes", narró la humorista.

Y agregó: "Ellas pensaron que yo había escuchado lo mal que hablaron de mí en el baño, pero está todo bien. Se rieron de los videos. Yo no escuché nada, pero viste como Dios te ilumina...", señaló, en referencia a sus videos íntimos que se filtraron tiempo atrás y que fueron el foco de las burlas de las panelistas. "Pensaron que el 'gracias' que les dije era con ironía y yo no había escuchado nada. Se pisaron solas", concluyó Flórez.

Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa.com, Yanina Latorre aclaró que fue lo que sucedió con respecto al incómodo episodio que vivió con la humorista: "Lo deformaron al cuento. El tema es que habla gente que está acá en los cortes e inventa. Analía y yo nos reímos en el baño del video íntimo de ella con el marido. Pero no por maldad", indicó.

Y agregó: "Fue un video que se viralizó y que de todo el mundo habló. Pero no hablamos mal de ella ni la criticamos. Al contrario, la compadecimos por lo que se ve en el video. Ella justo pasaba por el baño y creímos que nos escuchó. Es todo lo que pasó".

"No nos metimos en nada que no esté mediatizado. La compadecimos por la situación que vivió y cuando creímos que nos escuchó nos agarró un ataque de risa por el papelón. Después los chusmas lo deforman. Es así", finalizó Latorre.