Winona Ryder y sus caras se robaron el show en los SAG Awards

No obstante, sus expresiones de emoción no terminaron ahí, pues al subir al escenario no dejó de gesticular de maneras que llamaron la atención.





Usuarios de redes sociales han convertido a Ryder en "trending topic" y no han faltado los memes al respecto.





El año pasado, Ryder regresó a la pantalla chica con " Stranger Things ", serie de Netflix que se convirtió en un éxito. La segunda temporada del programa ya está confirrmada.

Embed



La actriz estadounidense Winona Ryder se robó el show en la entrega de los SAG Awards, realizada ayer en el Shrine Auditorium de Los Ángeles.