Volvieron a agredir a la periodista Mercedes Ninci en Comodoro PY

Nuevamente violencia en C Py. Me empujaron, insultaron, me escupieron.

Tuvo que intervenir el piquetero Luis D'Elia, que se encuentra con su agrupación MILES y transmitiendo en vivo su programa radial, para que se lo devolvieran. No contento con eso, el grupo de personas escupió a Ninci, la empujó y hasta la amenazó. La Policía no llegó a intervenir. "Una mujer me pegó una trompada y otra me escupió", relató la periodista luego del violento episodio en diálogo con Longobardi.