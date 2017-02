Viviana Colosimo, tía de las hermanas Nara: "Se fueron de joda y dejaron solita a su abuela"

El lunes de esta semana, Rosa Colosimo, abuela de Wanda y Zaira Nara, falleció a los 87 años: hace mucho tiempo sufría de Alzheimer.





escribieron mensajes en las redes donde manifestaban su angustia por la muerte de Rosa. "Acaba de partir la persona más dulce, buena y generosa que conocí en mi vida. Mi abuela Rosita, me enseñaste todo y sólo puedo vivir este momento con felicidad porque sé que lo que más anhelabas era volver a encontrarte con el gran amor de tu vida, el abuelo Cacho", escribió Wan. Tanto la mujer de Mauro Icardi como su hermana menor", escribió Wan.

Zaira publicó: "Daría lo que no tengo por ver ese beso de reencuentro. Me enseñaron el amor incondicional y sentí al lado tuyo lo que extrañabas cada día desde que se fue. Te amo, abuela. Fui la nieta más feliz. Gracias por cada enseñanza, mimo y amor que me dieron. Te recordaré a cada paso. Te extrañamos".





Este medio pudo dialogar con la tía de las famosas hermanas, Viviana Colosimo, quien no tuvo palabras agradables para con sus sobrinas; de alguna manera confirmó el abandono por parte de ellas hacia su abuela, versión que había lanzado Cari Nara, pareja de Andrés. quien no tuvo palabras agradables para con sus sobrinas; de alguna manera confirmó el abandono por parte de ellas hacia su abuela,





"Estoy en paz. Pido luz, amor y claridad para la conciencia de Nora, mi hermana".

Viviana sumó: "Estoy haciendo el duelo, apagué la televisión hace 12 años, es una picadora de carne humana. Miro películas por internet. Soy de buena madera y no voy a permitir que en redes pedorras ensucien a mi madre, que fue manipulada por el preso para dar esa nota y la estúpida de Nora me culpa, dice que yo envié medios".





Para completar esta interna familiar, subrayó: "Amor y luz para Wanda y Zaira, las amo. No me voy a enfrentar con mis sobris, que les enseñé a caminar y a hablar. Hemos compartido tiempos hermosos, pero la plata las mareó y se olvidaron de sus primos, por vergüenza supongo también, de sus padres, de las locuras que decían y hacían".





