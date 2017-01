Viviana Colmenero, ex GH y mantera: "¿Por qué le molesta tanto la mantita a la sociedad?"

El reclamo de los manteros de Once, que comenzó ayer e incluyó el corte de Pueyrredón a la altura de la Plaza Miserere, continuaba este miércoles con un nuevo corte de la avenida mientras los puesteros buscan un acuerdo con autoridades del gobierno de la Ciudad.

En tanto, en medio de las críticas por su postura y la decisión de bloquear las calles, Viviana Colmenero, ex ganadora de Gran Hermano 2003, y quien se gana la vida vendiendo collares en la calle, defendió a los manteros y preguntó: "¿Por qué le molesta tanto la mantita a la sociedad?"

Descubierta recientemente por los medios ganándose la vida como mantera en el barrio de Belgrano y en la peatonal Florida, Viviana pasó este miércoles por Desayuno y salió en defensa de sus colegas.

"Si en vez de poner en la manta esos 20 collares que hago, se los vendo en negro a dos o tres negocios, ¿te pensás que no me los van a comprar? Me los compran y no solo que no me dan factura, sino que los venden y yo después paso a buscar la plata. ¿Eso cómo se llama? ¿Es legar o es ilegal?", se preguntó.

"Eso pasa de verdad. Entonces, sos honesta porque no trabajás en la calle y no ponés la manta. Es un prejuicio", agregó la ex GH, quien al ser consultada sobre si alguna vez había intentado montar su propio local, lanzó: "¿Por qué le molesta tanto la mantita a la sociedad? Porque hay algo psicológico".

AMÉRICATV