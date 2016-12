Viviana Canosa a Pía Shaw: "Te veo a vos y digo 'no quiero eso para mí'"

Viviana Canosa parce estar definitivamente alejada de la televisión aunque poco le cuesta construir castillos en el aire sobre la posibilidad de ese acontecimiento que- como dijo este miércoles en Infama- se tomaría de otro modo y no, como Pía Shaw, una de las conductoras del programa.

"Yo no reniego de nada de lo que hice pero le puse toda mi libido durante toda mi vida", arrancó a decir.

"A veces la veo a Pía y veo una mini Canosa que está con la laburo, el teléfono, y no para. Insoportable, Pía", le dijo, mientras la conductora no negaba la evocación de la ex colorada.

"Yo también era un poco así. Si el móvil no se escuchaba era el fin del mundo, si no tenía la primicia me volvía loca. Te veo a vos y digo 'no quiero más eso para mí'. En su momento lo disfruté, no es que era masoquista. Pero hice un laburo de introspección y me di cuenta que eso ya no me divertía", agregó.

No te pierdas el video de esta nota!