Vitto Saravia fue noticia en las últimas horas por su romance confirmado con el actor estadounidense Chris Pine, reconocido por su papel de Capitán Kirk en el film "Star Trek". fue noticia en las últimas horas por su romance confirmado con el actor estadounidense, reconocido por su papel de Capitán Kirk en el film "

vitto2.jpg

PrimiciasYa quiso dialogar con la uruguaya sobre esta relación, pero nos encontramos con otro tipo de noticia, mucho más preocupante.





"Me agarré un cuadro viral hace cuatro días en Punta del Este, había mucha gente así. Suele pasar esto en el verano con estos virus", contó Vitto a este medio.





Y agregó sobre el delicado momento que vivió hace unas horas: "Me bajaron las defensas y ahí me atacó los riñones. Desde chica que tengo problemas. Ayer me dejaron unas horas internadas con suero, buscapina, cosas para las náuseas para hidratarme un poco, venía muy deshidratada".





Para cerrar, llevó algo de tranquilidad: "Ya estoy en Buenos Aires tratando de recuperarme. Tengo una dieta estricta de comidas y medicamentos".