Virginia Gallardo contra las productoras Pol-Ka y Underground

Virginia Gallardo habló de su presente laboral y de "Sálvese quien pueda", la obra que estrenó en Carlos Paz junto con Osvaldo Laport, Flor de la V y Emilio Disi





Además, consultada sobre sus planes a futuro y sobre si le interesaría hacer una comedia para televisión, afirmó sin vueltas: "Productoras como Pol-Ka y Underground tienen un prejuicio (con las vedettes) que hay que romper".





"Se separa bastante lo que es la actriz de televisión a quienes hacemos otro tipo de teatro. Si no, habría más chicas de mi estilo trabajando en esa clase de novelas. Mónica Ayos es casi el único caso que la gente dice: 'Mirá cómo lo revirtió'". En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, entrevistada por Nilda Sarli, la rubia aseguró:

"Lo entiendo y no me ofende. El noventa por ciento de mis trabajos los hice por casting. Ni siquiera pido que me acomoden ni nada; aunque sea, pido que me den una oportunidad", aclaró.

A su vez sentenció: "Yo también estoy en contra de que se utilice a la mujer solo como un objeto y no me siento identificada porque con el tiempo uno necesita espacio y oportunidades para demostrar que puede dar un poco más que eso. He hecho un montón de comedias en las que no me he quedado solamente con poner el cuerpo".