Violenta entradera en la casa de un ex futbolista de Independiente y Estudiantes, Patricio "Pato" Rodríguez.





El deportista denunció el episodio desde Twitter y fue muy duro contra los delincuentes que amedrentaron a su familia.





"Desde Grecia me entero que entraron en mi casa en Lanús y ataron a mi familia. Se llevaron una camioneta Mercedes Benz negra con todas las cosas. Lo importante no es lo material ni la plata, sino que agarren a estos hijos de mil puta para que otra familia no sufra", expresó el volante.









En tanto, el papá del futbolista, Luis Rodríguez contó cómo fue el episodio en Radio La Red AM 910: "No estaban falopeados pero se llevaron hasta el grupo electrógeno. Les dije 'perdí' y entregué toda la plata".