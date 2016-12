Vin Diesel incomoda a periodista brasileña con insistente coqueteo durante una entrevista

Un desagradable momento vivió la youtuber brasileña Carol Moreira mientras le realizaba una entrevista al actor estadounidense Vin Diesel, en el marco de la promoción de la película "XXX: El Regreso de Xander Cage".

El insistente coqueteo del protagonista de la saga "Rápido y furioso" puso en una situación incómoda a la joven, quien en reiteradas oportunidades intentó volver al tema que los convocaba. Sin embargo, el intérprete interrumpía la charla para señalarle lo impactado que estaba con su belleza.

"Dios, eres tan hermosa. Mírenla, ¿cómo se supone que voy a hacer esta entrevista? Miren a esta mujer. Es tan hermosa. Háblame de ti nena. Salgamos de aquí, vamos a almorzar", comentó el actor durante la entrevista.

"Por Dios, la amo. Miren lo hermosa que es. Estoy enamorado, eres increíblemente sexy", insistió Diesel y posteriormente se acercó de rodillas hacia ella, asegurando que era la "mujer más bella de Brasil", lo que puso a la joven notoriamente incómoda.

A través de su canal de YouTube, Moreira se refirió a este polémico episodio y aseguró que estaba "decepcionada" del actor. "No sabía bien qué hacer. Me reía porque era una situación muy delicada. No me gustaba", aseguró.

"Admiro mucho su trabajo, pero me decepcionó su actitud porque a cada rato interrumpía la entrevista, para la cual me preparé tanto", añadió la youtuber.