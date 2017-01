Videos: Federico Bal, a las trompadas en un local de comidas de Carlos Paz

Un violento episodio se registró en la mañana de este sábado en un local de McDonald's ubicado en el centro de Villa Carlos Paz, y que tuvo como protagonistas a Federico Bal, sus amigos y dos custodios que lo secundaban, y un grupo de jóvenes.

Embed Fede bal se colo en un Mcdonald's en carlos paz pic.twitter.com/XIPFzIl0Wa — EL REJA (@Santi_Vatt) 14 de enero de 2017





"Fuimos a bailar a Zebra y después con unos amigos fuimos al McDonals de acá, de Carlos Paz. Me bajé, estaba con los seguridad de mi vieja (Carmen Barbieri) que me cuidan de noche cuando mi vieja no los necesita; vienen conmigo a bailar y todo; me acompañan por las noches. Y se armó una batahola terrible porque bajé a comprar un par de hamburguesas para mis amigos y un par de pibes de atrás me comenzaron a gritar que me había colado, que estaban ellos. Les pedí que se calmaran y me pegaron una trompada de atrás, en la cabeza", relató el actor en diálogo con Clarín.

Embed Andati prisu fede bal hijo de puta jajaja en que habla pic.twitter.com/qistHjibpI — EL REJA (@Santi_Vatt) 14 de enero de 2017





"Se cagaron a palos mis guardaespaldas y mis amigos. Cuando salimos fuimos a hacer la denuncia a la comisaria. Estuvimos demorados un tiempo pero ya está", agregó el hijo de Carmen Barbieri.

Fede también usó su cuenta de Twitter para explicar que estaba bien y que fue un "momento desagradable":

Embed Aclaró q estoy bien, solo fue un momento desagradable en un Mc de carlos paz, contra unos chicos q estaban pasados de copas. — Federico Bal (@balfederico) 14 de enero de 2017

Embed Hicimos la denuncia correspondiente, y agradezco el buen accionar de la policia cordobesa. — Federico Bal (@balfederico) 14 de enero de 2017