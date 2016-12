Victoria Xipolitakis envió una invitación a los medios de prensa para que asistan al festejo de sus 31 años en el departamento que posee en un complejo de Puerto Madero, el jueves 22 de diciembre.

Según relató el periodista Martín Rojas a este medio, la prensa arribó a las 22 horas (la hora que citó Vicky) pero nunca dejaron pasar a los cronistas, quienes se empaparon con la tormenta que se vivió en Buenos Aires.

Los damnificados decidieron partir cerca de las 23.30, ya que la Griega nunca llegó al lugar y la gente que se encargaba de la organización dijo que llegaría cerca de la 1 de la madrugada.

"Repartieron la invitación y cuando llegabas al lugar, te decían que no se podía entrar. Estábamos bajo la lluvia, no había ni un techito. Nos invitó y era mentira", confirmó el notero de " Intrusos " a este medio.







Primiciasya.com se comunicó con Victoria quien contó que la invitación con la que contaba Rojas era para su compañero Augusto Tartufoli y que ella no se enteró de todo lo que se desató en la puerta del lugar.





"Este sí es un cumpleaños re feliz. La verdad que me apena lo que me acabo de enterar, no estaba al tanto. Sí sabía que en este lugar no permitían cámaras. Capaz al ver a algunas personas con cámaras les habrán negado el ingreso. Desconozco. Sé que no se solicitó las cámaras porque no iba a poder pasar", comentó Vicky.







"Las personas si pasan y estoy feliz que estén todos y más en mi cumple. Nunca me enteré de esto. Yo me debo a la gente, me dedico a hacer acciones solidarias, estoy siempre con la gente. Al señor no lo conozco (por Rojas) y esa invitación era para Tartu", agregó.





Y cerró: "¿Cómo se van a quedar ahí afuera con lluvia? Hubiesen pasado, tienen mi teléfono. Estuvo buenísimo el cumple. Cómo voy a invitar a las cámaras si no podían pasar al lugar, era regla del lugar. A mí me encantan que estén todos y más en mi cumple".