Victoria Beckham y sus consejos desde el presente: "No operes tus senos, estúpida"

Pueden poner en tela de juicio la capacidad vocal -y actoral- de Victoria Beckham, pero lo que nadie puede negar es que tras haber pertenecido a una de las agrupaciones femeninas más exitosas de todos los tiempos, la británica ha logrado convertirse en una de las celebrities más importantes.

Pero, como en todo camino, Victoria ha tropezado por algunos errores de los cuales hoy aprendió grandes enseñanzas que hoy desea transmitirle a la Victoria del pasado.

A través de Vogue UK, la esposa de David Beckham publicó una inspiradora carta dirigida a su propio yo de 18 años...

"No operes tus senos. Todos estos años lo he negado, estúpida. Un signo de inseguridad. Simplemente celebra lo que tienes", apunta Victoria en la misiva. Continúa: En el colegio comes Super Noodles y cajas de Frosties porque dicen que son fat-free, y te embarcarás en un montón de dietas absurdas (incluyendo una adicción a los zumos verdes). En lugar de eso, aprende a amar tus imperfecciones - eso es lo que te quiero decir. Deja respirar a tu piel; lleva menos maquillaje (Y nunca dejes que ese artista del maquillaje te afeite las cejas! Los efectos durarán siempre.)"

También, habla acerca de las posibilidades que tenía para el amor...

"Hablando de novios y amor duradero: aprende más de fútbol, especialmente la regla del fuera de juego. Y sí, el amor a primera vista existe. Te ocurrirá en la sala de jugadores del Manchester United - aunque te emborracharás algo así que los detalles exactos están algo borrosos. Mientras otros futbolistas están en la barra bebiendo con sus amigos, tú verás a David en un lado con su familia (Ni siguiera está en el primer equipo en ese momento - tú eres la famosa) Y tiene una sonrisa tan adorable. Tú también estás muy unida a tu familia, y pensarás lo que se parece a ti. Preguntará tu número. (Todavía tiene el billete Londres-Manchester en el que se lo escribiste.) Me temo que la mayoría de vuestras primeras citas serán en aparcamientos, lo que no es tan sórdido como puede parecer."

Y consejos de maternidad no faltaron...

"Acerca de ser madre: una vez que eres madre, te preocupas. Y vas a tener cuatro, ¡así que eso son un montón de preocupaciones! A las madres les gusta decir, "Tendrás 42 pero todavía me preocuparé por ti". Los hijos implican que estarás constantemente cansada y tendrás grandes bolsas bajo los ojos. Tus hijos siempre serán lo primero, pero nunca olvides quién eres y lo que quieres conseguir. ¿Es posible tenerlo todo? ¿Ser una madre trabajadora de éxito? Oirás esta pregunta hecha por muchas mujeres según maduras. Lo que comprenderás es que trabajando duro, incluso poniendo a tu familia primero, será posible alcanzar ese equilibrio. Nada será perfecto, pero es en este momento en el que he aprendido a apreciar todo lo que tengo y todo con lo que he sido bendecida. Soy feliz."