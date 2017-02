Verónica Ojeda nos contó qué le molestó del encuentro entre Maradona y Dieguito

La semana pasada, Verónica Ojeda y Diego Armando Maradona pudieron llegar a un acuerdo judicial por las visitar a Diego Fernando, el hijo que tuvieron juntos hace 4 años.

Allí se realizó la mediación donde pudieron llegar a un acuerdo por las visitas del pequeño: van a ser en la casa que tiene Diego en Villa Devoto, entre las 17 y 18hs.

Así todo, el día en que Maradona falló a la cita prevista con su hijo y, en esa oportunidad, Ojeda puso el grito en el ciclo: "Mi hijo no va a mendigar amor", lanzó furiosa.

Finalmente, este miércoles, el reencuentro entre padre e hijo llegó a concretarse en la casa de Villa Devoto, donde también estuvieron presentes Rocío Oliva, Gianinna Maradona y su hijo Benjamín. Por parte de Ojeda, estuvieron sus padres, los encargados de llevar al pequeño de cuatro años.

PrimiciasYa.com habló con Verónica Ojeda y nos contó qué le molestó del encuentro entre Maradona y Dieguito:

¿Escuchaste los audios discriminatorios de Rocío hacia vos?

Esta persona es así y reacciona de esa manera siempre. No me voy a poner a su altura porque soy una dama. No soy como ella.

¿Quedaste conforme con el encuentro entre Dieguito y Maradona o no se cumplió todo?

Conforme no, pero lo importante es que lo vio. Es lo principal.

¿Pero por el despliegue que se armó o porque estaba Rocío?

Porque estaba esa persona. La prensa es parte de la vida de Diego, Dieguito Fernando y mía. De mi parte no me molesta.