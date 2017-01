Verónica Ojeda apuntó contra Rocío Oliva por el desencuentro de Diego con su hijo

Detrás del fallido encuentro entre Diego Maradona y su hijo Dieguito Fernando habría un responsable. O mejor dicho, una responsable. Y para Verónica Ojeda, la madre del pequeño y quien había programado la cita que nunca llegó a concretarse, esa persona es Rocío Oliva, la actual pareja del Diez.

Desde Mar del Plata, Ojeda dialogó con Alejandro Guatti, de Infama, que le preguntó si Rocío Oliva tuvo mucho que ver con el desencuentro. "¿Mucho? ¿A vos qué te parece? Tuvo mucho que ver. Sí, sí, totalmente", afirmó, en relación a la visita que su hijo iba a hacer el sábado último a la casa que Maradona posee en Devoto y que implicó una largan e infructuosa espera junto a sus abuelos en una estación de servicio.

Antes, Ojeda dijo sentir "tristeza y decepción" por lo ocurrido, aunque reconoció que trató de bajar su perfil para no agigantar el escándalo. "Me reservé un poco porque, más que nada, no quiero empeorar las cosas. Porque si yo salgo a hablar, van a empeorar un poco las cosas", admitió.

Por otro lado, aseguró no entender por qué Maradona afirmó en una entrevista radial que a Dieguito Fernando "no me lo dejan ver".

"La verdad es que no tengo idea por qué lo dijo, pero me encantaría saberlo y que me lo diga a mí. Es mentira, obvio que es mentira", señaló Ojeda, quien adelantó que piensa conversar cara a cara con el Diez: "Somos los padres de Dieguito y en algún momento voy a tener una larga charla con él".