Verónica Lozano, híper sexy en una producción de fotos y nuevo retoque estético

Luego de haber conducido AM junto a Leo Montero, por Telefe, Verónica Lozano se quedó de pronto sin pantalla y superó el desafío de adaptarse a llenar el vacío que quedaría en su vida tras alejarse de las cámaras.

Entrevistada por Gente, publicación para la que además realizó una producción súper sexy, la bellísima morocha habló sobre su nueva vida como diseñadora de ropa.

"Bajarme un tiempo no estuvo nada mal. Además, el diseño de ropa me hace bien. Agacharme para tomarle los ruedos a una mujer me gusta. Ahora no soy más el centro de atención", explicó Vero, quien ingresó al mundo de la moda con VL by Antolín.

"Para mucha gente si no estás en la tele, no hacés nada. Pero para mí, bajarme un tiempo no estuvo nada mal. Además, el diseño me hace bien: eso de agacharme para tomarle los ruedos a una mujer... No ser yo el centro y que sea otra. Me resulta interesante el ejercicio de poner linda a una colega", remarcó sobre su nuevo trabajo.

Luego, habló del paso del tiempo y se mostró a favor del bótox: "No voy a decir 'amo las arrugas en mi piel'. Creo que hay que descubrir, como en todo, la justa medida. Encontrar ese punto en el que mejorás un poco, pero no quedás como un transformer. Que te puedas seguir reconociendo en el espejo. Yo me hice un poquito de botox, pero nunca me toqué la boca, por ejemplo. Me hago una cosita cada tanto, pero no demasiado. Lo lindo es no dejar de verse fresca", confesó.

¡Mirá las fotos sexys!