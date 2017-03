¿Vero Lozano vuelve a las mañanas de Telefe? Su palabra

El pasado 23 de enero a las 17:30 arrancó por la pantalla de Telefe "Cortar con Lozano" un magazine de actualidad y espectáculos que marcó el regreso de Verónica Lozano a la televisión.

Con su particular estilo, la bella conductora analiza los temas del día, junto a un panel de reconocidos especialistas, y recibe importantes invitados.

En un principio, al ciclo le constó posicionarse en materia de rating, pero con el correr de los días logró picos importantes, llegando a los 9 y 10 puntos.

Cabe destacar también que el ciclo es producido por Kuarzo Endemol al igual que su competidor en El Trece, "Cuestión de peso", y a la productora no le gusta que sus propios programas compitan.

Y en las últimas horas, surgió la versión de que el programa de Lozano podría dejar las tardes del canal de las pelotitas para pasar a la mañana.

PrimiciasYa.com se comunicó con Vero Lozano, quien confirmó que su programa seguirá en su horario habitual: "La verdad es que nadie me informó de algún cambio y no creo que esto suceda", aseguró la animadora, que estuvo durante más de 10 años en las mañanas de Telefe conduciendo AM junto a Leo Montero.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino

Verónica Lozano