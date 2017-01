Vanesa Carbone: "Me intentó arrebatar el celular y me caí al piso"

La panelista dialogó en exclusiva con este medio y contó cómo fue el episodio: "El sábado a las 11 de la mañana en Palermo estábamos yendo a buscar a unos amigos para irnos a una quinta en el colectivo 152. Estaba con mi marido".





"Me vieron que estaba escuchando música, vino una persona, yo ni le vi la cara, me intentó sacar el celular de la cartera y me resistí en un acto inconsciente", agregó.







"Se armó un griterío y todos lo querían linchar al ladrón. Me intentó arrebatar el celular. En el momento del forcejeo me caigo al piso, salí volando. Me lastimé el tobillo derecho y toda la parte del muslo".





Y cerró sobre lo que pasó: "Estoy bien salvo el golpazo que me di. Siempre trato de tener cuidado pero esta vez no coloqué el modo alarma porque recién volvía de vacaciones. No te podes relajar un minuto porque por un celular te matan".