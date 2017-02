Valeria Aquino, ex del Polaco: "Su relación con Silvina Luna está toda armada"

Uno de los romances del verano es el del Polaco con Silvina Luna, su compañera en la obra teatral "Abracadabra": los tortolitos confirmaron su vínculo amoroso en las últimas semanas.





Valeria Aquino, ex del cantante tropical, charló con este medio y se refirió a la relación del rubio con la rosarina: "Me encanta verlo bien, me hace súper feliz eso. No me banco las mentiras que me dijo él, desde diciembre a la fecha. Después lo demás, con quién esté o no, no me interesa, me da igual". , ex del cantante tropical, charló con este medio y se refirió a la relación del rubio con la rosarina:

La joven, quien recientemente confirmó que está en pareja, es la madre de Alma, hija que tuvo con el Polaco.

"Son muchas las mentiras, él sabe de lo que habló, no quiero especificar. No me prometió volver a estar juntos y yo tampoco quiero eso. Sigo pensando que su relación (con Silvina Luna) está arreglada. A ambos les sirve, están todos hablando de eso. Le generan trabajo, pero me parece muy superficial la relación", dijo. Aquino reveló que el cumbiero hizo muchas promesas que no cumplió...dijo.

"Si fuera real ese vínculo, no me llamaría a mí todos los días cuando se siente solo, me dejaría en paz, en todo sentido. Ayer a la mañana me llamó, siempre lo hace. Yo no le pregunto por ella porque no me interesa".

Para completar, Valeria describió cómo es vivir una situación así estando en pareja: "A mí novio no le molesta que me llame, no le damos importancia, lo nuestro sí es real y lo cuidamos. Confía en mí y yo confío en él".