Valeria Aquino, ex del Polaco: "Silvina Luna necesita prensa, hace rato no la nombran"

Silvina Luna está saliendo con el Polaco. Estalló el verano en Carlos Paz y con él llegó el primer romance confirmado por los protagonistas:





La rosarina y el cantante comparten la obra teatral "Abracadabra" y tantas horas juntos los empujaron a un vínculo amoroso.





PrimiciasYa se contactó con se contactó con Valeria Aquino , ex del músico y con quien tuvo a Alma, su hija, y no se mostró muy contenta por esta relación.









Y no se quedó ahí: "Y, no sé si les veo futuro. Creo que todo depende de cómo juegue ella, me parece que el Pola es una pobre víctima de todo esto y no ve la realidad".





Mientras tanto, Luna y el Polaco disfrutan de su incipiente amor en las sierras cordobesas.

Embed Feliz @elpolaco_oficialsolyalma Una foto publicada por LUNA (@silvinalunaoficial) el 25 de Ene de 2017 a la(s) 4:54 PST



", disparó Aquino.