Valeria Aquino, ex del Polaco: "Para mí, hubo acomodo en la final del Bailando"

Pedro Alfonso y Flor Vigna derrotaron al Polaco y Barby Silenzi en la final del "Bailando 2016", certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli. En la noche del lunes., certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli.





En los pasillos de Ideas del Sur y en las redes sociales, el gran candidato era el cantante tropical y es por ello que los resultados sorprendieron a todos, incluida Valeria Aquino, ex del rubio.





La madre de Sol, una de las hijas del Polaco, dialogó con PrimiciasYa sobre la gran final y expresó sus sensaciones: "No lo vi, pero me fueron contando mis amigas. Quedé sorprendida, todos nos quedamos diciendo 'no puede ser'. Te da a pensar que existe un acomodo. Para mí, estuvo arreglado".

"Dejó afuera a un montón de famosos más grossos. El Polaco dice que no, pero nosotros le dimos nuestra opinión. Nos suena raro".

Agregó sobre el supuesto fraude: "Si alguien tiene un sentimiento con Pedro, van a tirar para ese lado. Me llamó y está re triste el Polaco. No sabés el sacrificio que hizo desde lo laboral hasta lo personal. Ha pasado semanas sin ver a la nena".





Para completar, Valeria manifestó: "Uno vio tanto esfuerzo de parte de él... Es injusto. Yo vi el esfuerzo. Como familia y expareja, vi realmente lo que es. Es muy competitivo, quería ganar. Me dijo que le pegó mucho".