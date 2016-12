Valeria Aquino, ex del Polaco: "Estoy cansada y dolida por sus romances"

Valeria Aquino es la exnovia del Polaco, con quien tuvo una hija llamada Sol. En charla con este medio, la mujer sorprendió con revelaciones privadas de la pareja que componía con el cantante tropical.





Durante la noche del martes, Aquino escribió varios mensajes en su cuenta de Twitter contra su ex y hasta reveló un chat íntimo.

Embed Quien ama no Lastima,no destruye y no pierde códigos de Lealtad. un día me ama y otro se olvida me Cansé de tanto circo. @elpolacoOficial pic.twitter.com/M1R8DsrMh2 — ♡ (@ValeriaRAquino) 30 de noviembre de 2016 Embed Hoy digo Basta,no quiero llorar mas por ti,hoy digo basta hoy es el Fin no quiero más Sufrir.. ya me he cansado de perdonarte cuando mentis. — ♡ (@ValeriaRAquino) 30 de noviembre de 2016 Embed Amar es saber que aunque te dieran oportunidades para escoger a otra persona, escogerías a la misma sin dudarlo. — ♡ (@ValeriaRAquino) 30 de noviembre de 2016

"Surgieron los mensajes porque el lunes después del programa vino a traerme a nuestra hija. Tuvimos idas y vueltas, como toda pareja. Se terminaron de confirmar algunas cosas relacionadas con Gianinna Maradona, le pregunté por qué negaron todo", comentó a este medio. , comentó a este medio.





Me dijo que era mejor así porque no quería perder nuestra amistad. Le dije que estaba cansada, y dolida más que nada. Dice que no le suma estar en pareja estando en el Bailando. Siempre manejé bien los celos, Barby no me molesta... También estuvo con ella, lo supe de boca de él". Agregó: "

"En julio volvimos a vivir juntos y me pidió que lo espere. Yo le dije que no... Sigo súper enganchada, sino no me dolería".

Siguió su relato: "Se quiso quedar a dormir y le dije que no. No me podés llamar súper borracho diciendo que me extrañás y después no aparecés".





Luego, habló de los tatuajes que tiene del músico: "Son viejos, él tiene el mismo tatuaje que dice 'Alma y Vale'. Se hizo más encima, pero no se le ve. No me lo sacaría, es el padre de mi hija. Como papá, es excelente, no puedo decir nada. Le cuesta un poco porque es muy desorganizado".

"¿Sabés la cantidad de promociones que me dio de baja? Me decía que me ayudaba y no lo hacía...".

"Hago tortas, eventos para cumpleaños. No quiero nada de él. Que cada uno haga su camino", cerró Aquino muy angustiada por la situación.