Valeria Aquino: "El Polaco y Barby Silenzi probaron un montón"

El Polaco continúa bien arriba en la picota luego de blanquear su romance con Silvina Luna y la guerra que el Dipy le declaró a través de los medios.

Valeria Aquino, ex mujer del cantante tropical, quien había chicaneado a Luna por su noviazgo con el rubio porque "hace mucho que nadie habla de ella", volvió a pisar un estudio de televisión para hablar del ex participante del Bailando. Este viernes, le tocó a Barby Silenzi.

La ex de Francisco Delgado participaba en el certamen de Baile junto a El Polaco y, por supuesto, no faltaron los rumores que intentaron vincular sentimentalmente a los bailarines.

Por eso, cuando en Los Ángeles de la mañana, Ángel de Brito le pregunto a su invitada si "¿Si el Polaco había probado con Barby Silenz, la respuesta de la joven no tardó en llegar: "Con Barby probaron un montón. ¡Es brava! Le mandaba fotos muy hot. Yo estaba con El Polaco y él me las mostraba porque yo estaba ahí. Me llevo muy bien con él, tengo una relación buena", contó.

Luego, Yanina Latorre le insinuó que ella estaba celosa: "No. Yo me separé. Yo me fui de casa. ¿Vos querés a las exnovias de tu exmarido?", concluyó.

Mirá el video!

Embed