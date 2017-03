Valeria Aquino: "El Polaco juega con las necesidades de la gente"

el Polaco y su ex Valeria Aquino: en los últimos días, la madre de Alma, hija que comparten, declaró que le pidió trabajo al cantante y a su abogado, Continúa la batalla legal entre: en los últimos días, la madre de Alma, hija que comparten, declaró que le pidió trabajo al cantante y a su abogado, Fernando Burlando , y no quisieron conseguirle.





Aquino dialogó con este medio, contando su verdad y agregando detalles de lo sucedido. "La verdad sería un gran placer que me solucionen el tema de la cuenta bancaria que espero hace dos años que se resuelva. Y aclaro: siempre fue por qué yo lo pedí".





Sumó a su relato: "Siempre tuve buena predisposición en todo, lo que dicen es mentira. Es más, ¿te pensás que como mamá es bueno estar atrás del Polaco cada mes por la cuota de alimentos de mi hija? Todo lo contrario. Polaco cumplía con la cuota de alimentos mientras él y yo teníamos esas idas y vueltas. Es decir el cumplió siempre en fecha cuando nosotros estábamos. Si yo seguía aceptando eso, él me rendía en tiempo, fecha, etc".

"Hasta que le dije que no quería estar más con él, que no me interesaba porque no es sano para mí ni para mi hija. Él venía y hacía de mi vida lo que quería, como si fuera mi dueño".

Valeria está indignada con este presente de la relación con el rubio, y también apuntó contra su abogado: "Lo triste de todo es que él es así, pero lo bueno es que me di cuenta a tiempo y estoy buscando soluciones, después que supuestamente me quisieron ayudar... Me da vergüenza, te juro. Burlando y el Polaco tienen contactos, si tenían ganas de ayudarme, eso hubiera ocurrido. Es todo mentira lo que dicen. Trataron de endulzarme con sus charlas para mantenerme calmada, callada y serena, pero se terminó".





Para cerrar, desmintió que su ex la manipule, aunque detalló lo que siente: "No es una manipulación, es un tipo que juega con la necesidad de uno. Con las necesidades que tengo, estoy haciendo promos, que no es algo que me encante hacer. Ellos cuentan lo que les conviene. Pero la gente así lo paga, tiempo al tiempo".