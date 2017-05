Una estudiante reveló cómo fue la noche de terror que le hizo vivir Chano

El músico Chano Charpentier otra vez quedó en el ojo de la tormenta, cuando una joven de 20 años reveló la noche de terror que le hizo vivir. Relató que tras varias situaciones complicadas, el cantante "buscaba gente abajo de un sillón con una navaja".

La chica en cuestión se llama Azul Dimola y estudia abogacía en La Plata. Conoció al músico hace un tiempo a través de Instagram y le contó a Paparazzi que la cita se transformó en una pesadilla cuando el cantante enloqueció.

"Hace un par de lunes me llamó y me dijo que me tome un remís hasta su casa, que él me lo pagaba. Me fui desde La Plata hasta Saavedra. Apenas lo vi, me di cuenta de que no estaba bien. Lo noté nervioso y me terminó confesando que llevaba varios días sin dormir", arrancó a contar.

"Esa noche fuimos a cenar y me empezó a celar con el mozo. Decía que yo lo estaba mirando y cosas así. Me empezó a gritar y nos tuvimos que ir casi sin comer. De ahí nos fuimos a un bar y lo mismo...empezó a decir que yo miraba a otros chicos. La noche no daba para más y nos fuimos a su departamento", continuó.

"Apenas entramos se volvió loco. Empezó a gritar y llamó a los de seguridad para decirles que el departamento estaba lleno de gente y que a esas personas las había entrado yo. Incluso, con una navaja en la mano, buscaba gente debajo del sillón. Los de seguridad llamaron a la madre y al padrastro, que también es su psiquiatra. Llegaron y lo medicaron", recordó.

"No pasó una desgracia de casualidad. Es un tipo peligroso y en cualquier momento va a ocurrir una desgracia", vaticinó la joven, que después del episodio, radicó una denuncia policial por amenazas”.