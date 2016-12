Una denuncia por presunta estafa salpica a Victoria Xipolitakis

Cuando su figura ya parecía completamente alejada de todo tipo de escándalos, Victoria Xipolitakis vuelve a ser protagonista de un confuso episodio, más precisamente de una denuncia por presunta estafa y en el aparece involucrado "Victoria Jesús", el reciente emprendimiento de la vedette.





Este nuevo caso salió a la luz este martes en Infama , donde Malena Farías, una joven que decidió inscribirse en la escuela de Xipolitakis, reveló haber pagado 3700 pesos para matricularse y nunca más tuvo noticias sobre el comienzo de los cursos ni sobre el destino del dinero.





"Yo me enteré por la tele de que Victoria iba a abrir una escuela. Y estaba muy contenta. Me comuniqué a través de la página y me respondieron que debía pagar una inscripción de 3700 pesos. ¿Quién me dijo eso? La secretaria. Siempre me comuniqué con ella", expresó Malena.





"Me preguntaron si tenía tarjeta de crédito y les respondí que no. Entonces, me dijeron que no me preocupara, que me iban a mandar una moto y que les pusiera el dinero en una bolsa negra", agregó la joven, quien también detalló que la persona que retiró los 3700 pesos le aclaró que no podía entregarle ningún recibo, pero que luego le enviarían un correo garantizando la operación.





"Me llegó el mail diciendo que habían recibido el dinero. Y la secretaria me dijo que me iban a enviar un mensaje para avisarme dónde era la escuela y cuándo iban a empezar las clases", señaló Malena. Sin embargo, nunca hubo noticias al respecto.





Por esa razón, luego de poco menos de dos meses de espera, la joven volvió a comunicarse con la secretaria de la escuela de Xipolitakis vía WhatsApp, quien no solo no respondió a su solicitud, sino que la bloqueó.





Ahora, Malena, que ya reclamó por la devolución del dinero, espera una respuesta de la escuela de la Griega ante su denuncia. Eso sí: aclaró que junto con ella, otras 16 chicas se encuentran en la misma situación.





Américatv.com.ar