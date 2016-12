Un Nochero, a favor de la marihuana: "Esta florcita llegó a mi vida después que reventé con el alcohol"

Mario Teruel, figura emblemática de Los Nocheros habló con El Grito Radio Web sobre el tratamiento político y social que se le está dando en la Argentina a la regulación del cannabis.





Lejos de cualquier prejuicio, el artista soltó su mirada crítica y disparó: "La planta está prohibida más por los beneficios que causa que por el mal que puede hacer".





Frente a la máxima detractora que afirma que la marihuana es la puerta de entrada a todos los infiernos, el cantante reveló: "Esta florcita llegó a mi vida después que reventé mi cabeza y mi hígado con el alcohol".

A horas de que en la provincia se intente regular el tema en el parlamento, Teruel habló de la urgencia medicinal y cómo la comparte en familia.

Describió su influencia en el proceso creativo y se preguntó: "cómo puede ser que alguien con Coca en el bolsillo se horrorice por otra planta... En la salsa moralista se mezcla todo y no tenemos porqué andar como delincuentes por pasar un buen momento. Veamos qué está despedazando más a la gente y desde ahí actuemos, hay un negocio muy grande y mucha hipocresía de los que tienen que tomar decisiones. Los barrios están repletos de zombies de 12 años que fuman paco y nadie hace nada por eso".





Agregó: "No se puede meter todo en la misma bolsa. Estamos a favor del remedio para los chicos porque hay que estar en el cuero de un padre con un chico enfermo, hoy el moralismo y la estupidez no te dejan curar a tu hijo. Conozco muchas madres con chicos enfermos que están viajando a Uruguay para conseguir su aceite, porque no están adentro de toda la burocracia de las obras sociales y están lejos de la mirada estúpida de que están drogando a sus hijos. Mientras, las autoridades discuten los intereses de los laboratorios, nadie discute la salud de la gente".





Cuál es su relación con el cannabis: "Tengo mucha relación, mucha. Es lo mismo que me preguntes cuál es tu relación con el vino, me fascina tomarme un vino con mis amigos, no hay momento más espirituoso, lo mismo me pasa con el porro... siempre los artistas estamos buscando ese momento de encuentro con uno mismo, y fumarme un faso con mis amigos o con mis hijos me parece algo muy lindo".





Completó: "El exceso nos lleva al diablo y esto pasa con todo... pero expliquemos qué es cada cosa y cuál es su efecto. Es ridículo pensar que los salteños que coqueamos todo el día seamos cocainómanos".