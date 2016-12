Un jugador chileno llamó "asesino" a Buonanotte por el accidente en que murieron sus tres amigos

El volante chileno Esteban Pavez tildó de asesino al mediocampista Diego Buonanotte en medio del clásico entre Colo Colo y la Universidad Católica, en alusión al accidente tuvo el futbolista surgido de River en 2009, en el que fallecieron sus amigos.

Al término del partido, el argentino de la U Católica se mostró muy molesto por la derrota, pero eso no terminó ahí. El volante de Colo Colo le recordó el accidente automovilístico que protagonizó el ex River en 2009, en el que murieron tres de sus amigos.

"Asesino CTM. Mataste a tus amigos", habría sido la frase con la que el colocolino provocó al pequeño volante, según informó radio Bío-Bío del país trasandino.

No obstante, el hecho fue confirmado hoy por Buonanotte, quien lamentó lo ocurrido y confesó que "es la primera vez que me pasa".

"Ya está, lamentablemente pasó. Hoy trato de no pensar más en eso. Se superó un límite", señaló en el diario La Tercera. Y agregó: "Es real, pero no me interesa hablar del tema. No quiero generar una polémica a partir de eso".

"Acá en Chile siempre me han mostrado respeto, prefiero quedarse con eso".

Por otro lado, el surgido en el cuadro millonario no quiso confirmar si hubo solidaridad de parte de jugadores del Cacique hacia él por este hecho.