Tuvieron que separar a dos participantes del Bailando que casi llegan a los golpes

Escándalo total en el Bailando. Anoche, Gladys, la Bomba Tucumana y Brian Lanzelotta, invitado de Fredy Villarreal para el cuarteto de tres, casi se van a las manos en el backstage del programa.

"Fue algo totalmente desagradable. Lo conozco al chico desde que subió un video en las redes sociales donde se burlaba de la gente de mi provincia. Decía que éramos indios y no teníamos dientes. Yo salí a hacerle el aguante. Dije que había sido sin querer", contó Gladys sobre la pelea con Brian.

Y luego explicó: "Recién el chico casi me golpea afuera porque lo miré, después de que estuvo hablando de nosotros".

Tras tildar de violento al ex Gran Hermano, la cantante tropical se quejó se du imagen post ShowMatch: "Es un precio muy alto el que pago por venir acá. Antes todos me querían, vine acá y ya nadie me quiere", le dijo a Marcelo.

Más tarde, Gladys continuó su relato sobre la trifulca con Brian: "Tuvo que intervenir el Chato porque se me venía encima."

