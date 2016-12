Tremendo audio: Así fueron los minutos finales del avión del Chapecoense

Embed

Un piloto que se encontraba en la zona relató a Caracol Radio lo que se vivió con la aeronave que transportaba al Chapecoense en momentos previos a la tragedia.

En tanto, la hipótesis respecto a las causas del siniestro aéreo que provocó la muerte de 71 pasajeros en la ciudad colombiana de Medellín es que "el piloto de la nave no declaró a tiempo la emergencia" cuando se quedó sin combustible, informó a Télam el periodista colombiano Steven Arce.





"La más clara hipótesis que se maneja 'off de record' es que, al parecer, el piloto no eligió Cali y Bogotá para evitar una multa, y no declara la emergencia cuando se queda sin combustible", dijo Arce a Télam, a poco de terminar el noticiero Radio Caracol.

Arce relató que la torre de control "le da prioridad al (avión) de Viva Colombia porque trae más pasajeros".





El avión siniestrado, de Lamia, "es el único que declara emergencia, pero ya poco antes de aterrizar, a 9.000 pies (unos 2.700 metros), cuando se requieren al menos 10 mil pies".





"Acabo de salir del programa de televisión nacional, y se vive un ambiente de tristeza generalizada, no sólo de los futboleros", describió Arce. Respecto a los seis pasajeros heridos, el periodista de Caracol contó que "sólo se dan los partes autorizados por las familias".



"La última información es de uno de los porteros (el arquero suplente) Jackson Follmann, que fue amputada una de sus piernas para salvarle la vida, en el hospital de Antioquia". La información oficial es centralizada por el organismo de Prevención de Riesgos y divulgada a los periodistas.





El medio de la tristeza popular, conmovió la actitud del equipo de fútbol Atlético Nacional de Medellín, que pidió a la Conmebol que otorgara el título que iba a disputarse con Chapecoense.