Tras pegarle a Mirtha Legrand, el programa español pidió disculpas: "Es un ícono vivo"

Después de los 90, un programa español le dedicó el golpe más bajo a Mirtha Legrand, con burlas a su edad, sus cirugías y hasta las jubilaciones.

"¿Tan mal está la jubilación en Argentina como para que con 90 años siga trabajando?", había preguntado una de las panelistas al ver fotos de las hermanas Legrand. Otra, sin conocer la vida de "La Chiqui", había dicho: "Esa mujer sale de ahí (de la televisión) y no tiene vida, te lo digo yo. Tal vez hay necesidad económica".

Tras la repercusión que tuvo en nuestro país, en un nuevo programa (donde algunas panelistas van rotando), Inés Ballester, conductora del ciclo, pidió disculpas: "En Argentina, algunos se han sentido ofendidos por los comentarios que hemos hecho por los 90 años de la presentadora Mirtha Legrand, que sigue activa".

"Somos unas arpías, reconozcámoslo. Si la he ofendido, le pido humildemente disculpas, en nombre mío y en el de mis compañeras, que también reconocen su admiración por ella", dijo la panelista que anteriormente se había burlado de Goldie diciendo que "la vida ha sido más dura con ella".

"Insisto, le pido disculpas a esta señora que es una gran señora y además es legendaria", añadió.

En tanto Paloma, que no estuvo en el programa anterior, defendió a "La Chiqui" al remarcar que "su programa es el más longevo del mundo" y que "Es una mujer que ha hecho todo en el campo artístico. ¿Sabes qué dice Mirtha?: Como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan. Y en el fondo, es la imagen que das. Ella da una imagen joven dentro de los 90 años. Oye, que a los 90 no todos están como Mirtha y no es cuestión de cirujanos, eh".

"Es una mujer que no se calla si cree que tiene hablar. En su programa, donde es una anfitriona perfecta porque hace hablar a todos, pero ella mete sus cuñitas y muchas veces le ha costado caro en la vida artística", reconoció, e insistió: "Es un ícono vivo".

