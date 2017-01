Torry Palenzuela: "Me están metiendo la mano en el bolsillo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Torry Palenzuela hizo un fuerte descargo en las redes sociales hace unos días y contó que fue a buscar al dueño de un teatro debido a las promociones que hacía para sus obras y que lo afectaban.





Luego este medio se comunicó con Torry, quien tiene tres espectáculos en cartel, quien explicó a quién fue a buscar y el motivo de su enojo.





"Cuando están volanteando los chicos de mis obras la gente les responde: ya me regalaron para ver a... Esto no puede ser. Me están robando, metiendo la mano en el bolsillo", explicó Torry,







"Acá todos somos amigos de todos y nos conocemos. Marian Farjat mete 80 personas y 40 pagan. Silvina Escudero un día metió 5 personas y otro día 15 y lo festejaron. Verónica Ojeda te mete 200 personas pero recauda 5 mil pesos en una función. Los números no dan. Fui a hablar con Petón (dueño del Teatro Victoria) y a decirle que no me meta más la mano en el bolsillo y no estaba, se fue a Buenos Aires y todavía lo estoy esperando".





"Tenemos buena relación con Petón. A él le venden pescado podrido con tal de hacerlo gastar. ¿Qué mamá va a traer a ver a Marian Farjat que se desnuda en las revistas o como se la vio en Gran Hermano?", arremetió. arremetió.