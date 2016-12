En un móvil con el programa "Infama", Gustavo Sofovich disparó: "Yo no apostaría a Mar del Plata", metiéndose en el verano teatral que se viene.









"Así que hay que apostar pero con precios cuidados y lamentablemente achicando elencos y personal de la sala en el caso de los que tenemos una", añadió.







Y pronosticó un futuro oscuro para el verano: "Si la gente no está yendo los fines de semanas largos a Mar del Plata, si la gente no sale a comer afuera, si no hay cola en la caja de los supermercados, ¿quién puede creer que existirá una buena temporada?".