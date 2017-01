Tomasito SÃ¼ller: "Loan es gay, tuvimos sexo cuatro veces"

En medio de su escandalosa separación de Charlotte Caniggia con versiones que indicaban que hubo violencia de por medio, se filtraron mensajes vía WhatsApp entre el cantante y Tomasito Süller en los que se comprueba que hubo una relación.

"Te voy a dar un beso antes de irme... Qué lindo besas", le decía Tomasito en un tono bien romántico a Loan. Y luego agregó: "Estuvo bueno me gusta que estés depilado. Me parece re higiénico, yo también me depilo viste".

En tanto, el ex yerno del "Pájaro", le sugirió nuevos encuentros: "Yo también la pasé bien cuando me haga una escapadita nos vemos de nuevo querés?".

PrimiciasYa.com habló con Tomasito sobre el tema y reveló que tuvo relaciones sexuales con Loan. "Es gay ciento por ciento. Tuvimos sexo cuatro veces. Estuvimos en el departamento de una amiga mía que me lo prestaba porque a él no quería hoteles y yo no tenía lugar".

"En la cama es muy bueno y besa bastante bien. Pero él no quiere a nadie ni le importa nada más que ser famoso a cualquier precio. Es trepador y muy interesado", destacó.

Al ser consultado si mantuvo contacto con él luego de que salieran a luz las charlas hot, indicó: "No me habló pero me imagino que debe estar enojado. Si él está diciendo que es hetero y yo mostrando pruebas de que no es así, es contradecirlo y exponerlo como un mentiroso".