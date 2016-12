Tom Hanks revive una escena de Forrest Gump en la vida real

Diario Uno

Forrest Gump conquistó a varias generaciones con su carrera, sus hitos históricos y su inocencia. Pero sus vivencias, varias décadas más tarde, se han convertido en realidad. Y, aunque Barack Obama no es el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson, ha condecorado a Tom Hanks , que dio vida a Gump, con la Medalla Presidencial de la Libertad en un evidente guiño a la ficción dirigida por Robert Zemeckis. Eso sí, en esta ocasión no le enseña la nalga, como sí hacía en la película.Un usuario de Imgur fue el que se percató de la trascendencia del homenaje en la Casa Blanca, y publicó en la plataforma de imágenes un fotomontaje titulado «Cuando Forrest conoce de nuevo al presidente» en el que se compara la imagen de la ficción con la real.Pero Hanks, galardonado por ser un icono del séptimo arte capaz de inspirar a la sociedad, no fue la única personalidad del mundo del espectáculo condecorada con el máximo honor civil del país norteamericano.Robert De Niro, Ellen DeGeneres, Michael Jordan o Bruce Springsteen también recibieron la condecoración, mientras se unían al reto viral que casi todo el mundo ha probado. Estáticos, evidenciaron que también en la Casa Blanca se puede hacer el mannequin challenge, aunque algunos como De Niro estaban más perdidos que otros.