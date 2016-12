Tinelli no será el padrino del hijo del Chato Prada: enterate las razones

Desde "ShowMatch", Marcelo Tinelli hizo una comunicación con su productor, quien estaba en la clínica junto a su mujer y su hijo recién nacido.

quién sería el padrino y todo hacía indicar que el animador del Bailando 2016 ocuparía ese lugar en la vida del pequeño. Ahí mismo, hablaron de





Pero no. Lourdes Sánchez contó las razones: "Cuando vino a conocer al bebé charlamos mucho con Marcelo sobre el tema del padrinazgo. Él me dijo: 'Me van a matar tus hermanos si me elegís y no a ellos. Yo voy a ser el padrino artístico de Valentín'".





Y agregó: "Para el bautismo no tenemos fecha aún pero Marcelo va a estar más que invitado".

El 31 de octubre pasado llegó Valentín Prada a este mundo, el primer hijo de la pareja de Lourdes Sánchez y Pablo "Chato" Prada.